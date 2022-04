Isabelle PEAUD

Recherche un poste contrat indéterminé en gestion locative de préférence compte tenu d'une expérience de 20 ans dans ce domaine.

Je peux également postuler chez un administrateur judiciaire au civil (plus de 14 ans d'expérience) j'ai beaucoup aimé mes années dans ce domaine.

Je suis également intéressée par un poste chez un avocat, pour de l'administratif ou un suivi plus poussé de dossiers.

Ce qui me caractérise : rigueur, sérieux, autonomie, j'aime m'investir dans mon travail sinon c'est sans intérêt. Je suis parfaitement à l'aise dans le relationnel avec mes supérieurs et évidemment avec les différents intervenants.J'ai également le sens de la confidentialité.





Mes compétences :

Word

Excell

Sage

Saari

Atoll

Omnis

Outlook