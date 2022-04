Isabelle PEDROTTI

« HAPI Conseil est un cabinet de conseil en ressources humaines crée en 1994 et exclusivement dédié au domaine de la santé en France.



HAPI Conseil intervient dans les secteurs suivants: Industrie du Médicament, Industrie du Medical Device, Biotechnologies, Esthétique et Dermo-Cosmétique, HAD-MAD...



HAPI Conseil prend en charge le recrutement des fonctions suivantes:

Affaires Commerciales/Marketing/ventes, Affaires médicales, Affaires réglementaires, Affaires Publiques, Fonctions support/Communication/Ressources humaines/ Services informatiques.



Adhérent de la fédération CINOV, HAPI Conseil agit avec déontologie, loyauté envers ses clients et sans discrimination envers les candidats.



Toutes informations nécessaires aux entreprises du secteur de la santé ainsi que les annonces en cours sont disponibles sur