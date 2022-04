Isabelle PEGARD

Chef de projet

Etudes en planification et aménagement d’infrastructures de transport et d'espaces d'échanges. Domaines d’expertise spécifiques: Etudes générales tous modes (bus, BHNS, tramway, transport par câbles, tram-train, ferroviaire), contexte urbain et environnemental, insertion urbaine d'infrastructures de transport, procédures administratives, planning, estimation des coûts, concertation, aide à la décision.



Responsable adjoint Ligne produit "Conception et insertion des projets de transports" Direction Conseil SYSTRA - Coordination et pilotage des responsables de segment : Insertion d'infrastructures linéaires de surface, modes doux, SIG, BIM.