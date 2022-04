Reynald PEGARD

DIRECTION DE PROJET / DIRECTION DE PRODUCTION

- Coordination, pilotage, management des équipes internes, externes, nearshore et offshore. (conduite, organisation) dans l'opérationnel, réalisation de documents projet, plannings, procès verbaux.

- Direction et gestion des projets digitaux : Web, collaboratif, e-commerce, Mobilité (Tablettes & Smartphones).

- Accompagnement AMOA, MOA, Audit, préconisations, chiffrage, suivi budgétaire, ROI

- Méthodologie et process d’organisation, accompagnement et formation des CPs juniors.

- Réflexion et mise en place de stratégie et de process pour les évolutions du pôle.

- Relation client.





MANAGEMENT

- Management direct et transverse de chef de projets juniors, encadrement de personnes pluridisciplinaires

- Relation client / Conseil stratégique auprès de clientèle grand-compte. Fidélisation clients sur le long-terme

- Gestion RH des collaborateurs

- Définition d’une stratégie de formation sur de nouvelles technologies et/ou logiciels .







TECHNIQUE

- Solution E-commerce (Magento, Prestashop, Drupal commerce).

- CMS (Drupal, eZpublish, Typo 3, Wordpress, Spip...).

- Maîtrise des logiciels : Suite Microsoft, suite Adobe, logiciels Open source, 3D Studio Max, ...

- Sensibilisé sur l'ergonomie des interfaces.

- Connaissances des langages HTML, PHP, XML, CSS, JS, AS ...

- Connaissances des bases de données, PHP MySQL

- Connaissances des différentes interfaces de paiement (Ogone, Elysnet, Cybermut, ...).



Mes compétences :

Organisation

Intranet

Nouvelles technologies

Extranet

Ecommerce

Directeur de production

Graphisme

Consultant

Internet

Design

Direction de projet