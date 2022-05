Philippe GAUTREAU

Consultant spécialiste du monde PLM (Product LifeCycle Management - gestion du cycle de vie produit):



- Amener une valeur ajoutée aux industriels en les aidant à otpimiser leurs processus d’innovation et de développement tout au long du cycle de vie produit

- Outiller le référentiel produit au plus proche des processus métiers en prenant en compte les meilleures pratiques PLM

- Etre capable d'identifier les composants applicatifs adéquats parmi ceux proposés par les acteurs majeurs du marché

- Harmonisation des besoins

- Orienter et conseiller tout au long du projet

- Supporter la conduite du changement organisationnel tout au long du projet PLM



Mes compétences :

CAD

CAM

CAO

Change Management

Conduite du changement

Consultant PLM

Cycle de vie

GED

Innovation

Management

MBA

Organisation

PCO

PDM

PLM

PTC

Siemens