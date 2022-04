Isabelle PELLEGRINELLI

Home Stager et Décoratrice d'Intérieur.



Architecte d'Intérieur de formation, j'ai participé en tant que freelance, ces 15 dernières années, à de nombreux projets de décoration pour le compte du Ministère des Affaires Etrangères et celui de particuliers parisiens.

Aujourd'hui, mon activité se tourne vers 2 orientations singulièrement opposées.

Le Home Staging,pour la valorisation de biens immobiliers destinés à la vente.

Le conseil en décoration d'intérieur, pour accompagner le client dans des recherches de volumes intérieurs et d'ambiances chromatiques.

Pour en savoir plus:

