Isabelle PELLETANT-WADOUX

Le groupe Hays, leader mondial du recrutement spécialisé, est présent à Montpellier via un bureau qui couvre les départements du 30, 34, 66 et 48 et intervient dans les domaines du recrutement et du Conseil en Ressources Humaines.





Hays vous accompagne dans la recherche de vos collaborateurs grâce à l’expertise des consultants spécialisés par métier.

Notre efficacité s’appuie sur une base de données forte de 450 000 candidats constamment réactualisée.

Afin de répondre précisément à vos exigences, nous vous proposons des solutions de recrutement adaptées à vos besoins, en CDI, CDD et Travail Temporaire.



Fort d'une dizaine de collaborateurs, le bureau de Montpellier propose aujourd'hui une gamme élargie de prestations sur trois segments:

- le recrutement spécialisé permanents

- le travail temporaire de personnel qualifié / agent de maitrise ou cadre

- le conseil RH (bilan de compétences, outplacement, conseil en organisation, formation, études de rémunérations, problématqiues salariales, accompagnement aux dirigeants...)



Mes compétences :

Adaptable

Communicante

dynamique

Réactive

Sens de l'analyse

Adaptabilité