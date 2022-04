Isabelle PELLOQUIN

Je suis réactive, bon sens du travail d'équipe, communicative, dynamique, sérieuse et curieuse. J'aime mon métier et l'exerce avec passion. Je suis ouverte et proche des gens qui m'entourent. J'ai une approche professionnelle et humaine de mon métier d'Assistante paie/R.H. et ce du fait de mon expérience dans des domaines les plus variés comme l'Electricité Industrielle, le génie climatique, le bâtiment, l'activité hospitalière, le transport, l'aide à domicile et différentes entreprises artisanales.

J'embellis mon jardin, j'aime le home staging et je croque la vie avec joie....



Mes compétences :

Déclarations sociales

Ecritures comptables

Gestion du personnel

Gestionnaire

Gestionnaire de paie

Paie

Paiements

Suivi des dossiers

Temps de travail