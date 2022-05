Pierre FUMERON

Soucieux du monde qui m'entoure, je mets à contribution mes compétences en droit social et gestion de la paie au sein d'une organisation d'entreprise.

Le contact social, la discrétion et la rigueur sont un mélange de ma personnalité, me permettant de travailler sereinement dans les ressources humaines, le conseil et la formation.



Conscient de l'evolution rapide des Technologies de l'Information et de la Communication, j'ai débuté en février 2015 (cours du soir) le Master 1 - Responsable Ressources Humaines au CNAM de Nantes, en parallèle de mon activité professionnelle.