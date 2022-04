"Les délices d’Isabelle Pellouin se savourent dans le détail. Avec minutie et gourmandise, elle dessine, peint, brode, coud, fabrique des objets et des images que le texte vient enrichir. Isabelle Pellouin a un goût prononcé pour la narration : elle se raconte des petites histoires drôles et tendres parfois coquines évoquant des souvenirs au spectateur. La part de nostalgie dans son travail se retrouve dans ces motifs graphiques du passé qu’elle réactualise.

Entre le texte qui devient dentelle, les boîtes qui recèlent des trésors sucrés et finalement la pièce même qui se transforme pour l’occasion en une sorte d’alcôve, Isabelle Pellouin nous invite à entrer dans son univers ludique et précieux avec délicatesse et une pincée de malice où chacun s’y retrouve complice".

Manuella Galerie le Radar, Bayeux 14



http://isabellepellouin.over-blog.fr



Mes compétences :

Sérigraphie

Illustration

Dessin

Graphisme

Édition

Peinture