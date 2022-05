Romain EHANO

Graphiste indépendant pour de grands groupes parisiens en print et web (logo, plaquette, édition, bannière HTML5, Emailing, site web), je me suis installé sur Bordeaux afin de développer mon réseau et pour, parallèlement, développer l'e-sport grâce à notre tout nouveau concept-bar SimFactory sur Bordeaux Lac. Un espace d'accueil chaleureux et bienveillant pour pouvoir s'adonner aux joies du simulateur de pilotage sur vérins et de la réalité virtuelle.

Nous proposons aussi nos simulateurs directement chez vous, pour vos événements, par le biais d'Emotionlabs. N'hésitez pas à aller visiter nos pages Facebook ^^