Pierre CARPENTIER

Diplomé de l'Ecole Supérieure de Commerce du Havre. J'ai intégré Mercedes-Benz France en 2007. Après avoir commencé ma carrière comme assistant à la coordination des ventes camions au sein d'une Direction commerciale, j'ai ensuite travaillé dans notre captive de financement (Mercedes-Benz Financial Services) comme Chef de projet.



Je me suis, par la suite, tourné vers le monde la location. En étroite collaboration avec la maison mère en Allemagne, j'ai eu l'opportunité de mettre en place une activité de location courte durée de véhicules Mercedes au sein de notre réseau français. Cette expérience de management de projet de 2 ans dans un environnement international m'a permis de renforcer ma polyvalence et mon sens du résultat. En parfaite adéquation avec ma spécialité de création d'entreprise, ce projet m'a permis de mettre en application des connaissances très diverses.



De 2011 à 2013, le poste de Chef de marché Location Longue Durée de Poids-Lourds (CharterWay) m'a permis de développer les résultats de cette division (progression > 200% en 2 ans) . En charge de toute la partie commerciale au niveau France, je travaillais en relation étroite avec l'ensemble des vendeurs, chefs des ventes et concessionnaires français. Les négociations ardues, le coaching d'un réseau, la participation à la stratégie commerciale et la pression du résultat étaient les composantes essentielles de ce poste.



Depuis 2013, j'ai pris la responsabilité commerciale de l'activité Utilitaires sur le Sud Est de la France. Véritable interlocuteur itinérant de notre réseau de distribution (privé et filiales) j'anime plus de 15 points de ventes et 40 vendeurs pour qu'ils réalisent les objectifs à la fois quantitatifs et qualitatifs. Concrètement, mes responsabilités quotidiennes sont les suivantes:



- Animation, motivation et conseil du réseau de vendeurs, chefs des ventes et Distributeurs.

- Gestion du budget de remise commerciale et marketing.

- Fixer, suivre et s'assurer de la réalisation des objectifs (ventes et stocks)

- Intervention commerciale auprès des clients flottes régionales.

- Relais des informations et opérations spéciales du siège social.

- Analyse des potentiels de chaque distributeur grâce aux immatriculations.



Actuellement résidant en Haute Savoie, je cherche à me stabiliser dans cette région ou en Suisse.



Mes compétences :

Développement commercial

Leasing

Vente

Communication

Informatique

Négociation

Automobile

Location

Marketing