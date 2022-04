Isabelle PENNUEN

Actuellement Responsable Comptable au sein d’une entreprise industrielle, je suis notamment chargée de l’ensemble de la comptabilité, du reporting, de la gestion de la trésorerie et des travaux de clôtures.



Plus largement, principale interlocutrice auprès de la direction générale et des managers sur toutes les problématiques comptables et fiscales, j’ai entre autres mis en place des processus de gestion comptable et développer des outils de gestion.



Grâce à cette expérience dans une organisation multi-sites ayant supposé d’évoluer en mode transverse, j’ai eu l’opportunité de témoigner mon autonomie et ma propension à mettre en place des méthodologies de travail propres à dépasser la contrainte de l’éloignement géographique.



Ce contexte m’a aussi amenée à valoriser mon bon relationnel pour interagir avec des interlocuteurs de différents niveaux (direction générale, directeurs d’usine, managers et collaborateurs) et pour instaurer des échanges constructifs en dépit de la distance des collaborateurs.



Polyvalente de part le périmètre des activités que j’occupe aujourd’hui, mon parcours souligne aussi la force de travail, les qualités d’organisation et la ténacité qui m’animent pour aller au bout des projets engagés.