Isabelle PEREZ ROGER

Forte d’une solide expérience de plus de dix ans d’assistanat de Dirigeants, j’ai acquis les qualités principales d'une assistante de direction ainsi qu’une grande polyvalence et un sens accru des priorités.



Confidentialité, disponibilité, implication, efficacité et fiabilité sont toutes des tendances décisives de mon caractère.



Je suis en recherche active et prête à relever de nouveaux challenges avec VOUS



Mes compétences :

SalesLogix

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

CIEL

Microsoft Office

Internet

Rédaction