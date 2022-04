Isabelle PEROTIN

D'un profil ouvert, j'aime apprendre, nouer des relations dans le cadre des mes activités professionnelles et privées ainsi que mettre mes compétences juridiques et mes qualités humaines au service des causes qui m'interpellent.

Au cours de ma carrière judiciaire, j'ai traité de dossiers extrêmement variés et souvent délicats, ce qui me donne un profil pluridisciplinaire et adaptable.

Le fait d'avoir travaillé pendant de nombreuses années au sein de cabinets d'avoués m'a apporté une connaissance très pointue de la procédure civile mais également le sens de la rigueur tant dans la rédaction, que le conseil ou la surveillance des délais. Cette expérience est complétée par mon profil "Avocat généraliste" qui me permet d'évoluer avec aisance dans de très nombreuses matières (tout particulièrement en droit privé).

J'aime les challenges et évoluer. Donc cap sur le DCG (diplôme Comptabilité Gestion) pour juin 2016 pour ensuite passer le DSCG.



Mes compétences :

Conseil

Rédaction