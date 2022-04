Isabelle PERRÉE

Je suis spécialisée dans la restauration des milieux aquatiques et la gestion intégrée de bassin versant.Cette formation pluridisciplinaire me rend apte à réaliser un diagnostic de cours d'eau et à élaborer des propositions de gestion.

Une formation supplémentaire (DESS) sur la gestion du littoral m'a permis d'élargir mon champ d'action et d'y intégrer les habitats côtiers.

j'ai réalisé mes deux stages professionnels (de 5mois)en Allemagne et Ecosse de façon à pouvoir répondre à des offres internationales.



Mes compétences :

International

Littoral

Milieux aquatiques