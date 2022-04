Isabelle PERRET

Mon expérience du transport, dans la gestion du centre opérationnel et dans le management d’équipes pluridisciplinaires, me permettra de m’investir rapidement et durablement dans un nouveau projet professionnel.



Mes compétences :

Implication

Aisance relationelle

Adaptabilité

Animation d'équipe

Transport

Gestion du personnel

Pilotage de la performance

Amélioration continue

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Organisation du travail

Management

Gestion des ressources humaines

Gestion des stocks

Audit qualité

Gestion de la relation client

Management de la qualité

Pédagogie