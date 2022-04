Isabelle PERRIER

COMPETENCES



Montage de dossiers d’enregistrements auprès de l’ECHA (l’Agence européenne des Produits chimiques, pour des Fournisseurs et Fabricants.)

Gestion de dossiers Juridiques : Audits/Litiges – rédaction de rapports & protocoles sur la gestion de nouveaux produits chimiques.

Clarification des Réglementations Européennes et Internationales et amélioration des process contrôles qualités (chimiques)



Expert Indépendant pour le Comité d’évaluation des Risques Chimiques, comité institué dans le cadre du Règlement N°1907/2006 REACH (auprès de l’Echa)- Diplômé d’un Master Européen ( sur la Gestion des Produits Risques Chimiques ainsi que leurs Substitus ) ce Diplôme est reconnu dans toute l’Union Européenne & Int ainsi qu'aux USA/CANADA



AUDITEUR CERTIFIE : Concernant les normes - OSHAS 18001 – IS0 14001 – ainsi que les Nomes US FDA (Cosmétique et Pharmaceutique) & les MDS aux normes Américaines et Canadiennes , ainsi que les Certifications - ISO 13485, CFR Part 820 -



Mise en place de différentes méthodologies, 8D, 5S. AMDEC., QRQC, QSE, PDCA (ou route de Deming), diagrammes d’Ishikawa et Pareto et des indicateurs comme des KPI’s, PPM.



Je suis 6 Sigma (Black Belt – Certification Nov 2008) - certification passée en Anglais.

ECRIT : En Free Lance pour la revue Juridique de l’Environnement, ont été publiés des articles (sur les SVHC et le bisphénol A).



Mes compétences :

Formateur sur REACH & CLP

Part. Réunions d'évaluations à 'ECHA

Expert indépendant: auprès de l'ECHA

Risk management

Expert sur la mise en place de NADCAP

Expert Normes Int & US FDA -(Cosmétiques)

Ecrit des Articles sur les Substances (SVHC)

6 Sigma - Black Belt (Cert.Nov 2007) en Anglais

Expert concernant les FDS/MDS - UE&INT