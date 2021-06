Isabelle PERSILLON

Cycliste citadine et randonneuse, ce qui m'anime dans ma vie professionnelle est mon implication dans les activités quotidiennes des managers et des équipes, et ma contribution aux objectifs de l'entreprise.



Mes compétences :

Interface physique/tél des clients internes/externes

Gestion d'agendas complexes et de déplacements internationaux

Rédaction d'offres commerciales, de comptes-rendus, de courriers

Réponses aux appels d'offres des marchés publics sur e.plateformes

Création, suivi de tableaux de bord, compilation de données

Recherche documentaire

Organisation d'évènements

Conception de documents de présentation

Mise à jour de pages internet

Production de devis, facturation clients

Négociation et achats de fournitures/services, contrôle des factures fournisseurs

Saisie de pièces comptables, suivi budgétaire

Pack Office

EBP comptabilité

Concur

SharePoint

Skype

Teams