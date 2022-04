Isabelle PERSONNIC

Je connais le marché du tourisme et je me suis passionnée pour ce domaine grâce à un Master Managament de Produits Touristiques suivi à l'école Supérieur de Commerce de La Rochelle. J'aime évoluer au sein d'équipes dynamiques et les chalenges me motivent.



Quatre années d'expériences réussies au sein de l'hôtel Duret, établissement 4* parisien, puis en tant que manager au sein des équipes commerciales groupes et événementielles du Hard Rock Cafe à Paris, m'ont permis d'acquérir des compétences indispensables à la maîtrise d'un poste de responsable commerciale. Rigueur, sens du relationnel client, recherche constante de l'optimisation de mes résultats et les pratiques commerciales et de communications, fondent mes principes professionnels.



Mes compétences :

Analyser les résultats

Anglais

Anglais courant

animer

Animer un groupe

fidéliser

Manager

Méthodique

Motivée

Organiser

Réactive

Sens de l'adaptation

Vendre

Luxe