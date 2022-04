Logiciel : xpress, photoshop, illustrator, indesign, easy catalog



Création et exécution de maquette (brochure, catalogue, dépliant, entête , carte, affiche, bilan et mailing)

Scan et retouches d'image, flashage, impression numérique, préparation CTP, impression et façonnage, devis et facturation, suivi de clientèle.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Easy catalog

QuarkXPress

Adobe Illustrator