Isabelle PETIT

De formation scientifique, je me suis spécialisée dans 3 principaux domaines : l’environnement, l’aménagement du territoire ainsi que le développement local et l'urbanisme.



Depuis maintenant 10 ans, je m’intéresse plus particulièrement à la qualité de l’eau (sur les plans bactériologique, chimique et minéral) mais surtout à son aspect énergétique et/ou vibratoire…



En effet, j’ai créé avec ma sœur Catherine PETIT une société de fabrication et de commercialisation d'un procédé nouveau et naturel de bio dynamisation de l'eau, découvert par notre père Pierre PETIT, spécialiste de l'eau et chercheur indépendant sur l'eau vivante et vitale pour le métabolisme.



Nous donnons également des conférences depuis maintenant quelques années, participons à des salons bio ou de bien-être et nous écrivons des articles dans des revues spécialisées. Nous avons créé un site Internet pour faire connaître notre passion et nos produits :Array



Alors n’hésitez pas à me contacter !





Mes compétences :

Conseil

Urbanisme

Géobiologie

Développement local

Aménagement du territoire

Environnement

Direction commerciale