Isabelle PHAM

Lyonnaise de naissance, titulaire d'un BTS chimie, spécialisation Peintures Encres et Cosmétiques, j'ai choisi la région PACA pour venir travailler.

Après avoir formulé dans le domaine des composites, puis mis en place un système de contrôle qualité, j'ai été amenée à établir des fiches de données de sécurité privilégiant la conformité des mentions d'avertissement et les conseils de prudence. Celles ci devant être en adéquation avec les textes réglementaires européens REACH, CLP...

Je souhaiterais proposer mes services à toute entreprise dans le secteur de la cosmétique, chimie végétale organique et minérale.



Mes compétences :

Qualité