Isabelle PHILIPPE

Depuis décembre 2012, j'aide les 450 chercheurs de l'Institut de biologie et de technologie de Saclay (CEA, Direction des sciences du vivant) à trouver des financements auprès des guichets institutionnels, et en tout premier lieu l'Europe. Mon action se situe du lobbying à l'aide à la rédaction des projets en passant par l'aide au montage de consortiums.



De formation Sup de Co, j'ai débuté dans la fonction commerciale avant de me spécialiser dans la fonction RH : mise en place des 35 h dans un Conseil général (audit, conduite du changement, communication interne), puis études de climat social pour de grandes entreprises dans un cabinet d'études sociologiques. J'ai été recrutée en 2001 à la Direction de l'énergie nucléaire du CEA pour m'occuper de la communication interne en lien avec la création de cette entité, issue de la fusion de trois anciennes directions. J'ai ensuite conduit un projet d'espace de communication sur l'assainissement-démantèlement des installations nucléaires du CEA à Fontenay-aux-Roses. Depuis, je me suis spécialisée dans la fonction communication en diversifiant mes expériences: communication externe (environnement, crise,...), événementiel, édition, action pédagogique,... Et d'un point de vue thématique, à ma connaissance du monde de l'énergie nucléaire, j'ai ajouté celle des technologies nucléaires au service de la santé (recherche biomédicale à partir des technologies nucléaires, imagerie médicale, bioénergies,...).



Mes compétences :

Management transversal

Projets européens