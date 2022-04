Isabelle PHILIPPON

J'aide les entreprises, les associations et les administrations à écrire de manière efficace leur journal d'entreprise ou d'association, leurs communiqués de presse, leur site, internet, leurs email, newsletters, etc. Je dispense des formations à l'écriture efficace, ainsi que du media training: parler devant une caméra, parler à des journalistes, cela s'apprend également. Quand tout va mal (et si possible avant), il faut pouvoir réagir: la communication de crise est l'une de mes spécialités. La gestion du temps et la gestion du stress sont les compléments naturels de ces différents domaines.



> > Mon atout ?

J’allie à ma connaissance de l'écriture, du média training, de la communication de crise, de la gestion du temps et du stress, une véritable expertise, grâce à mon expérience de 25 années en tant que journaliste dans la presse écrite (Le Vif/L'Express) et audiovisuelle (RTBF).



> > Ma différence ?

J'ai longtemps été "de l'autre côté de la barrière": en tant que journaliste, je SAIS le type de messages qui retiennent l'attention de la presse (et du public), et ceux que l'on oublie ou que l'on ne comprend pas. J'enseigne les bonnes techniques pour parler devant une caméra et pour réussir sa prise de parole en public. Mes formations et mes coachings sont riches de mes années de pratique, et je partage ce savoir-faire avec mes clients.



> > Mes recommandations?

Je vous invite à consulter mon profil Linkedin

https://www.linkedin.com/in/isabellephilippon?trk=nav_responsive_tab_profile



> > Vous voulez écrire de manière efficace sur le web, sur le blog de votre entreprise, dans son journal interne, ses newsletters, ses communiqués de presse? Vous voulez moderniser le langage administratif des services publics? Vous voulez apprendre à parler aux journalistes ou devant un public? Vous voulez savoir comment réagir en cas de crise? Je suis là pour vous aider à privilégier les bons outils et à mettre en place la bonne stratégie.

www.explicite.be

Spécialités

Formation, coaching, media training, copywriting, prise de parole en public, écriture, gestion du temps, gestion du stress.





Mes compétences :

Coaching

Communication

Economie

Journalisme

Médiatraining

Politique