Isabelle PIERRE

Avec seize ans d’expériences professionnelles dans des secteurs d’activités divers qui m’ont permis d’assimiler des méthodes de travail rigoureuses et des compétences informatiques (Excel et SAP) ainsi qu’un grand nombre de connaissances dans le domaine du contrôle de gestion.



Le travail en équipe et mes qualités relationnelles ont su révéler en moi une collaboratrice attentive, à l’écoute de ses collègues. De plus, les responsabilités qui m’ont été données durant mon expérience ont fait de moi une personne de confiance, rigoureuse et organisée.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Office

Microsoft Excel

Management

Conception et formalisations de procédures

Norme ISO 9001

Organisation

Mise en place d’indicateurs et analyse

Création de tableaux de bord

Travail en équipe