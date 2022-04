Isabelle PIGNARD

tel 0673927386

adresse : 15 route du Nantin Les Portières

38500 SAINT CASSIEN

SAINT CASSIEN se situe entre Voiron et Rives à 25 km de Grenoble ; 44 km de Bourgoin ; 93 km de Lyon.



mariée

2 enfants

2 petites filles

1 petit fils

comptable - trésorerie





ai travaillé pendant un an chez Rexor à Paladru comme comptable (clients ; fournisseurs ; et surtout trèsorerie).



J'ai travaillé pendant 34 ans dans une grande entreprise au service comptable. Très polyvalente, ai "touché" à tout ce qui concerne la comptabilité, le secretariat.



ai tenu la trésorerie de l'entreprise et de ses filiales, relations avec les banques discussion des coûts bancaires....

ai été secrétaire des cadres du service ainsi qu'assurer l'intérim (un an environ) du secrétariat du Directeur Financier. (mise en place d'une AG, pouvoirs....)



Pendant 5 mois ai travaillé à la DDE à la recherche de logements pour familles démunies, enregistrement des logements, des familles, contacts par téléphone. Rien à voir avec la comptabilité mais adaptation rapide (le CDD s'est terminé car plus de subventions pour le service).





J’ai eu la chance d’avoir des supérieurs hiérarchiques me soutenant et approuvant mon autonomie, j'ai accompli grace à cela des tâches supérieures à celles de mon poste ce qui m’a permis d’évoluer et d’avoir une grande polyvalence.



Trésorière bénévole de la bibliothèque de mon village depuis plus de 20 ans. Etablissement des comptes de résultats, bilans prévisionnels, relations avec les élus municipaux, les librairies, parfois des auteurs ....



Je recherche très activement du travail, principalement dans la comptabilité (voir responsable d'un poste compta client qui impliquerait de m'occuper des clients de A à Z de la facturation au paiement, risque et contentieux ....).



Mes compétences :

autonome

Discrète

Investissement

Organisée

Recyclage

Remise en question

Sérieuse

travail en équipe