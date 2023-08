Isabelle PLA (GARES)

Actuellement juriste en droit du travail au sein de l'Unapei 30 à Nîmes, je découvre un tout autre aspect du droit du travail. Jusqu'en septembre 2012, j'étais juriste conseil au sein d'un syndicat patronal. Cette expérience m'a été très bénéfique parce que j'ai traité de nombreuses questions avec des interlocuteurs divers et variés. Cela m'a permis d'avoir un raisonnement rapide et efficace.



Mon poste actuel est très enrichissant. Je suis dans le domaine du médico-social. Je dois appliquer deux conventions collectives. J'ai pris ce poste de juriste dans une association qui est en pleine restructuration. Par une fusion de 3 associations, l'Unapei 30 est aujourd'hui l'association la plus importante du département du Gard avec plus de 400 salariés dans le secteur du médico-social.



Je ne suis qu'au début de mon parcours professionnel, j'en apprends tous les jours et j'en suis ravie. "Pourvu que ça dure!"



Mes compétences :

Droit

Ponctuelle

Réactive

Rigoureuse