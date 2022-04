Isabelle POINTET

Ex grande voyageuse, après quelques années de climat continental du côté de Cracovie et Vilnius, je suis rentrée en France il y a 10 ans.



J'ai fini par poser ma valise en région parisienne. Certes la neige me manque, mais Paris sera toujours Paris.



Aujourd'hui je fais profiter de mon expérience aussi bien les professionnels que nos futurs collègues encore sur les bancs de l'école. Les chiffres sont ma passion: budget, bilan......pour moi sont des mots doux.









Mes compétences :

Polonais – courant

Contrôle de gestion

Comptabilité générale

Bureautique

Enseignement

Gestion

Droit

Organisation

Entrepreneur