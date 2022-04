Isabelle POIRIER

J'occupe actuellement un poste qui me permet de participer activement au management et au développement continue du chiffres d'affaires et de la trésorerie.



Agir sur le poste clients suivant deux grands axes :

- maitrise du risque : limiter les pertes tout en développant un chiffre d'affaires sain avec les équipes commerciales

- maitrise de l'encours : optimiser les encaissements avec toutes les équipes, (entre autres, administratives et comptables).



Avec qui ? Tous les acteurs du circuit clients, nous sommes tous impliqués dans la politique de crédit, donc dans le processsus de la relance.



Comment ? par la mise en oeuvre et le management d'un plan d'actions préventives et correctives sur tout le cycle clients et par l'organisation d'un processus de relance adapté (amiable et contentieux).



Mes compétences : expérimentée, polyvalente, diplomate et rigoureuse

Objectifs visés : risques mesurés, retards de paiement faibles et pertes douteuses limitées.



Mon but : comment recouvrer mieux et plus vite ?



Mes compétences :

Comptabilité

Comptabilité clients

Credit management

facturation

Impayés

Management

Recouvrement