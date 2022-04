Jean-François DOUCET

Actuellement Directeur Financier du Groupe Gibaud (2 usines de tissus à usage médical et distribution d'orthèses en réseau pharmaceutique et spécialisé) j'ai 17 ans d'expertise dans le conseil et la finance d'entreprise



J’ai une expérience en cabinet tout d’abord chez PwC en tant qu’auditeur puis en tant que spécialiste des acquisitions avec plus de 60 missions d’acquisition réalisées.

J’ai également une expérience très opérationnelle chez BASF en tant que directeur financier et controller financier de deux de leurs filiales, l’une industrielle multi sites et l’autre de distribution B to B.



En 2009 je choisis de partir à Jakarta dans le cadre d’un projet professionnel et familial. Là-bas, j’ai créé mon activité de conseil en gestion finance auprès de sociétés en fort dévelopement qui avaient besoin de se structurer.









Mes compétences :

Management

Direction financière

Contrôle de gestion

Trésorerie

Croissance externe

Conseil