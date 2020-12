Isabelle PONCIN

Compétences techniques



Techniques analytiques: CPG - HPLC - CCM - RMN - Electrophorèse - Microscopie Electronique à transmission et microscopie fluorescente confocale.

Administration: montage projets, instruction de dossiers et compilation de rapports scientifiques.

Gestion: budget, personnel, contrats.

Informatique: maîtrise des outils bureautiques et applications informatiques, progiciel de gestion.

Relationnel: gestion des relations fournisseurs et négociations avec partenaires industriels.

Management: 2 secrétaires-gestionnaires.

Langues: allemand - anglais



Mes compétences :

Sauveteur Secouriste du Travail

Habilitation opérateur autoclave

Habilitation secret défense