Isabelle PONTET

Au travers d’une expertise de plus de six années auprès des PME Midi-Pyrénées dans la gestion des ressources humaines, le département ELIA est né au sein du Groupe 3X Consultants. Nous accompagnons les entreprises de moins de 150 salariés dans leur projet et leur développement RH à court, moyen et long terme. En effet, grâce à notre pluridisciplinarité, nous pouvons répondre à l’ensemble des besoins et des problématiques issus du monde professionnel.

Notre savoir-être et notre savoir-faire nous permettent d’être compétents et réactifs peu importe le domaine d’activité auquel vous appartenez. Aussi, nous travaillons en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires publics et privés qui nous permettent de venir optimiser la mise en place d’une stratégie RH.

Vous apporter conseil, expertise et suivi RH pour vous permettre de vous concentrer sur vos challenges

Aujourd’hui nous comptons près de 70 clients qui nous font confiance et externalisent cette gestion des ressources humaines afin d’obtenir une prestation de qualité mais aussi de proximité.

Enfin, dans un souci d’amener une entière satisfaction, l’ensemble de notre accompagnement se fait sous l’égide de la qualité avec un suivi régulier et une étude semestrielle des missions effectuées.

Forte de sa réussite en région Midi-Pyrénées et des parrainages faits par ses clients, ELIA se développe dès à présent sur l’ensemble du territoire.



