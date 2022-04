Isabelle POUCHER

J’ai une expérience de 25 ans en assistanat dans différents domaines d’activités où j’ai acquis de nombreux savoirs faire en étant rigoureuse, réactive et organisée. L’enthousiasme et le sens du relationnel ont toujours contribué à une ambiance de travail ouverte et constructive.

Je serai également ravie de mettre mes compétences et mon expérience professionnelle auprès d'un organisme de formation.



Mes compétences :

Suivre des éléments de paiement de commandes

Transmettre des données techniques et commerciales

Etablir un devis

Enregistrer les données d'une commande

Organiser des déplacements professionnels

Saisir des documents numériques

Outils bureautiques

Réaliser la gestion administrative du courrier

Normes rédactionnelles

Orienter les personnes selon leur demande

Planifier des rendez-vous

Accueillir une clientèle

