Michel VAN CAMPENHOUDT

Avec une expérience de 27 ans en maintenance informatique dans différents domaines d activités où j' ai acquis de nombreux savoirs faire en étant rigoureux, réactive et organisée.

J'aimerai avoir la Gestion de votre parc informatique.



Mes compétences :

Réseaux lan et wan

Modems, Hubs, Switchs, Router, codec et multiplexe

Etudier les Propositions commerciales, Devis. Plan

Telecommunications

Modem, X25, LS,ATM, Adsl, fibre optique, TCP-IP,

Démarche ISO 9001, qualité et documentation

Reploiement de pc sur Lan

Maintenance pc parc informatique

Encadrement atelier de maintenance informatique, é

Gestion d'Active Durectorie, adele edutice(solutio