Isabelle POULAIN

Quelques adjectifs pour me définir ; Autonome, dynamique, tenace, rigoureuse, honnête, qualité d'ecoute et d'emphatie, optimiste, doté d'un excellent relationnel et des compétences en transport et commerce reconnu.



Spécialiste du transport routier de marchandises : réseau palette / messagerie / affrètement / groupage national et international / affrètement / lot partiel et complet.



Connaissance du rail / route et maîtrise de la réglementation ADR.



Mes compétences :

ADR

Transport ferroviaire

Commerce international

Transport maritime

Logistique

Stratégie commerciale

Transport Aérien

Prospection commerciale

Transport routier

Commerce B2B

Transport international

Transport de marchandises

Gestion commerciale