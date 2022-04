Isabelle POUTRIN

Enseignant-chercheur à l'Université Paris-Est Créteil depuis 1998, -je mène mes recherches au sein du CRHEC (Centre de Recherches en histoire européenne comparée, EA 4392).

Je suis responsable scientifique du programme de recherches Pocram (Pouvoir politique et conversion religieuse, Antiquité - période moderne, ANR-13-CULT-0008) financé par l'Agence Nationale de la Recherche pour 2014-2017, et responsable du carnet de recherche Conversion / Pouvoir et religion.

j'enseigne l'histoire des XVIe - XVIIIe siècles en Licence et Master. Mon domaine de recherches : politique et religion dans le monde catholique aux XVIe et XVIIe siècle. Je travaille sur les normes et les pratiques concernant le consentement et la contrainte, ainsi que sur la conversion religieuse sous ses aspects politiques.

- Je suis secrétaire de rédaction de la Revue Historique depuis 2013.