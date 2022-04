Une expérience de 26 ans dans l'entreprise, puis le conseil et les études, dont 10 ans dans diverses sociétés, et 16 ans en travailleur indépendant.



Interventions dans divers secteurs (industrie, services, fonction publique, associations, établissements sociaux et médico-sociaux) avec une préoccupation et même une passion : l'écoute des gens, qu'ils soient consommateurs, citoyens, salariés, bénévoles ou usagers. Du cadre dirigeant au sans abri...

Une forte expérience en matière d'écoute et d'animation qualitative :

- entretiens individuels et collectifs

- animations de groupes

- séminaires d'échanges (managers)

- formations-actions

- expression des usagers

- observation ethno des lieux de vie et de travail.



Domaines d'intervention :

- études qualitatives (usages et attitudes, concepts, pré et post tests)

- formations management

- études internes (enquêtes sociales, organisation)

- études B to B

- accompagnement de démarches (évaluations internes, externes, projets d'établissement)

- participation des usagers, conférences de consensus, débats publics

- laboratoire d'innovation sociale dans le logement social



Création d'un outil original de diagnostic partagé, le "FORUM LOCAL", journée-débat où les usagers adultes, enfants, tuteurs, personnes atteintes d'un handicap léger, habitants d'un lieu de vie) et les professionnels d'un établissement ou d'un quartier échangent et débattent avant de parvenir à un diagnostic partagé qui contribue à l'évaluation.

Ouvrage paru : « La diagnostic de la qualité. Le forum local, un outil pour partager l’évaluation entre usagers et professionnels » Seli Arslan, 2012



didier.giroud@numericable.com

06 11 71 64 01



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement du changement

Conseil

Études qualitatives

Évaluation externe

Evaluation interne

Formation

Management

Organisation

Projet d'Etablissement