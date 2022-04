Didier GIROU

Directeur Général, Directeur International et Contrôleur de Gestion dans le secteur de la Mode et Parfums

Ce parcours professionnel m'a permis de développer mes compétences suivantes:

Direction Générale des centres de profit. CA 40 à 100M€

Direction Internationale par le développement et ouvertures de marchés

Création et développement de plusieurs unités de production dans les Pays de l'Est, la Tunisie et le Maroc

Contrôle de Gestion par l'élaboration des Budgets, Plans à trois ans, Reporting et Trésorerie.



Mobilité Internationale