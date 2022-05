Philippe DREUILLET

20 ans de management opérationnel(Directions Commerciales / grands comptes et Marketing) dans des filiales de groupes internationaux (Unilever/Cogesal, Nestlé/Buitoni et Rowntree, Nabisco/Belin, Saft) et français (Leroux).

En 2001, je rejoins le secteur du Conseil comme Consultant en évolution professionnelle (outplacement, Bilans de compétences, formation).

J'accompagne les entreprises dans l'évolution professionnelle.de leurs Cadres et Dirigeants



Au sein d'un Cabinet généraliste, j'interviens dans de nombreux secteurs d'activité,pour le recrutement par approche directe de Cadres et d' Ingénieurs



Mes compétences :

Chaudronnerie et tuyauterie

Bilan de compétences