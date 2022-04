Marc HERBAUT

Chargé d'enseignement à l'Université Paris V René Descartes, je dispense actuellement des cours pour plusieurs centres de formation en travail social.



J'interviens sur les 3 domaines de compétences universitaires du DEASS (Diplôme d'état d'assistant de service social):



DC2: expertise sociale. J'encadre les étudiants dans le cadre de TP de méthodologie en accompagnement personnalisé (depuis 2004).



Je réalise et participe aux coaching pour leurs préparations à l'examen final, je participe depuis plusieurs années à leurs examens blancs et examens terminaux (membre du Jury de la DRASS IdF de 2004 à 2008).



DC3: je dispense des cours sur les notes de synthèse, et corrige les examens (contrôle terminal et continu).



DC4: je dispense des cours sur les politiques sociales (immigration, personnes handicapée) et corrige les examens.





Les cours que je dispense concernent les domaines suivants: Politiques sociales, philosophie, éthique, communication.



J'effectue également du coaching à la demande en freelance pour remise à niveau universitaire et/ou scolaire.



J'ai pu intervenir pour former des secrétaires en communication professionnelle, en anglais, en méthodes de travail.

J'ai utilisé mes expériences professionnelles pour apporter aux ergothérapeutes mes compétences d'aide à la méthodologie de recherche pour leurs mémoires de fin d'études professionnelles.

A chaque fois, il m'a fallu comprendre les problématiques propres aux métiers, et pour cela, m'adapter, réagir et développer cette réactivité.

Je suis donc en mesure de réaliser cela pour chacune des nouvelles propositions qui me seront faites. J'étudie chaque mission de formation: anglais, français pour étranger, lettres, philosophie, mathématiques, etc.



