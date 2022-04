Jamal-Eddine YACHOU

C’est avec enthousiasme que je prépare mon diplôme de l'enseignement supérieur de section technologique scientifique supérieurs (S.T.S) en alternance licence pro «chargé d'affaire en électricité » au sein du CFA sup2000 -IUT-UPEC SENART77



Par ailleurs je suis déjà titulaire /

d’un CAP « Préparation et Réalisation d’Ouvrage Electrique » obtenu en Juin 2008 ,au Lycée Professionnel Aristide Briand a Blanc-Mesnil (93150).

d’un BEP « Métiers de l’Electrotechnique (1an après le CAP) » obtenu en Juin 2009, au Lycée des Métiers Valmy à Colombes (92700),



aussi d’une Baccalauréat Professionnel « Electrotechnique Energie Equipement Communicant » obtenue en Juin 2011 au sein du Lycée professionnel Léonard de Vinci de Bagneux



et d'un BTS-électrotechnique obtenu en juin 2016



Mes compétences :

Traitement du signal, antennes.

-Installation et maintenance préventive et curativ

Test

Compte-rendu

Relevés de mesure

Assistante travaux

Internet

Bug Tracking System