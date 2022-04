Celestine PENOT

Chargée de recrutement dans une structure dédiée au handicap ma mission consite à :

Rechercher les candidats potentiels correspondant à un profil de poste selon des méthodes et scénarios établis. Mon poste exige à la fois des compétences dans le recrutement et une expertise dans le handicap. Cela nécessite de très bonnes facultés d'observation d’écoute et d'analyse. En contact avec des personnalités très différentes, je dois faire appel à mes capacités de communication, à mes qualités humaines et à beaucoup de bon sens. Je veille à ce que les compétences correspondent au profil du poste d’une part, et d'autre part que, les compétences puissent s’exprimer pleinement dans un environnement compatible avec les contraintes liées au handicap du candidat. Pour qu’à compétences égales, le handicap ne soit pas un frein ! Pour qu’on puisse associer aisément handicap et compétences.



Mes compétences :

Recrutement

Construction d'un plan de chasse

Expertise du handicap

Sourcing

Techniques d'entretien