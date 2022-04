Charles DENOO

Après 7 ans dans diverses structures (Contrôle de Gestion, Comptabilité et Direction Commerciale de la mécanique) j'ai quitté Renault France.



J'ai intégré la société AXIA NETWORKS FRANCE, une entreprise dynamique en pleine expansion, spécialisée dans la fibre optique et qui exerce le business opérateur d'opérateur.



Après presque 1 an et demi, je quitte la société pour rentrer chez SEMIKRON, spécialiste de l'électronique de puissance, en qualité de Responsable Comptabilité.



Début 2013, j'intègre la société Sunon SAS en qualité de RAF que je quitte définitivement début novembre 2014.



Je rentre en juillet 2015 chez VINCI en temps que chef comptable pendant 3 ans et en tant que RAE depuis avril 2018.



Ma femme etant mutée sur Orleans, je m’apprete donc a quitter VINCI car pas de mobilite interne possible. Je recherche un poste de chef comptable, RAF ou Controleur de gestion dans le secteur d’Orleans a compter du mois d’aout.



Pour toute question, n'hésitez pas a me contacter.



Mes compétences :

Magnitude

ADV

Assistant de Gestion

ERP

Reporting

SAP

Contrôle de gestion

Oracle

Cegid