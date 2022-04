Aysegul CILINGIR

Dotée d’un très bon relationnel, d’un esprit autonome et de décision, je pense contribuer et apporter que du positif à votre entreprise.



Aimant la diversité dans le travail et ayant une facilité d'adaptation, je suis également prête à relever de nouveaux challenges.



Mes années d'expérience dans le tour Opérating m'ont permise d'acquérir une grande connaissance des métiers au sein du service Production,et du service informatique.



Si vous avez besoin d'en savoir plus, alors n'hésitez pas à me contacter....car je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité!!



Mes compétences :

Autonomie

Chargée de recrutement

Chef de service

Commerciale

Coordination

Esprit d'équipe

Formation

Formation Web

Management

Réactive

Recrutement

Relationnel

Web