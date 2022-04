Isabelle PRAWITZ

Actuellement auto-entrepreneur, j'interviens auprès de centres de formations, ou en direct, pour de la formation, du développement et du conseil, essentiellement sur les produits du pack Microsoft Office professionnel, soit surtout Excel, Access et Outlook.

Lors de mes formations sur le développement d'applications Excel, Access ou Office (interaction entre les différentes applications, dont Word), j'aime faire profiter mes stagiaires de mes expériences de développements sur ces produits.

De la même façon, certaines problématiques levées par des stagiaires me permettent d'enrichir en permanence mes compétences.

Cette double approche, formation et développement, entraine une remise en question et une évolution permanentes (sans parler des différentes versions du pack Office, de 2003 à 2013 !).