Isabelle PREMY

Titulaire d’un BTS Commerce International, je postule aujourd’hui pour un poste.





Le conseil, la vente, le travail en équipe, la satisfaction du client et le développement de l’entreprise constituent des valeurs essentielles pour moi.

Dynamique, motivée, sensible à l'atteinte de résultats et au respect des objectifs; j’ai acquis au cours de mes études, de mes nombreux voyages à l’étranger et de mes différents stages, les qualités d’écoute, d’adaptation, d’esprit d’équipe et de compréhension indispensables à un emploi.





Intégrer une société reconnue, opter pour un métier d’avenir constituent pour moi deux critères fondamentaux.



Un poste constituerait donc pour moi une solution optimale pour débuter ma carrière professionnelle dans les meilleures conditions ; mon envie d'apprendre et ma volonté pallieront mon manque d'expérience.



Mes compétences :

Intelligente

Motivée

Observatrice

Perceverante

Ponctuelle

Réactive

Serviable

Sociable