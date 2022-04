Isabelle PREVOT COMBRISSON

En 1993 j'ai intégré une agence d'organisation de congrès, et en 1998, je l'ai rachetée.

Nous organisons des congrès de toutes tailles en France mais aussi à l'étranger.

Nous pouvons intervenir sur la totalité de l'organisation d'un événement, ou sur une partie, selon les souhaits de nos clients.

A notre actif, plus de 200 congrès nationaux, européens ou internationaux.



Notre plus : nous disposons d'un outil de gestion en ligne de congrès.

Cet outil spécialement créé pour nous, nous permet de créer des sites internet pour chacune des manifestations que nous organisons et de gérer le tout en ligne.



Modernité, gain de temps, réduction des dépenses, démarche écologique, cet outil nous permet aussi de nous positionner fortement au niveau national.



