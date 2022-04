Isabelle PRIEUX

Après une brève carrière dans la publication d'annonces gratuites et 10 ans dans l'immobilier, je me lance dans l'aventure de chef d'entreprise en rachetant en 1999 une PME LYONNAISE avec 2 associés.



Aujourd'hui cette PME s'est spécialisée dans la fabrication d'une gamme de produits de lavage automobile sans eau ou à la vapeur.



Notre développement à l'export depuis 2006 et la création en 2008 d'un centre de formation LRMC, nous a permis d'être un acteur reconnu et apprécié des professionnels du lavage automobile en FRANCE et à l'international avec des distributeurs étrangers qui nous représentent sur 26 pays.



Afin de continuer notre action auprès des professionnels nous lançons au 1er janvier 2010 le réseau LSE (www.reseaulse.fr)et en avril 2010, la boutique en ligne (www.lavagesanseau.com).



En Avril 2011, STARC devient importateur-distributeur pour la FRANCE des pistolets de nettoyage CAR TOOL sous la marque CYCLONE pour le marché français et les DOM-TOM.(www.cyclonecarcleaning.com)



En JUIN 2011, STARC devient importateur-distributeur de machine vapeur DIAMOND STEAM PREMIUM pour le marché français, les DOM-TOM et le maghreb( maroc, tunisie, algérie).



En 2012, STARC distribue la marque A GLAZE pour la protection carrosserie longue durée.

Après une formation technique, nos clients peuvent être applicateur agrée et ainsi développer une activité complémentaire.



STARC propose également à ces clients la pose de kit de films teintés thermoformés et pré découpés au gabarit du véhicule.



Notre service commercial à votre disposition pour tout rensignementcomplémentaire sur ces nouveaux produits.

mail :stephane.ortega@starc.fr

ou tel : 04.72.93.92.95



Mes compétences :

Automobile

Carrosserie

Distribution

Formation

Nettoyage

Vapeur