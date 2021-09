Isabelle PROENCA - BELDA

Graphologue diplômée de la Société Française de Graphologie, rompue aux procédures de recrutement "à la française", je ne compte plus les écritures que j'ai analysées.



Chemin faisant, le désir de faire évoluer ma pratique vers une démarche d'accompagnement, et non plus d'évaluation, m'a permis de rencontrer tout type de profils, considérés comme des plus qualifiés aux plus atypiques et souvent les deux réunis !



Sortis des trajectoires dites classiques ou tracées d'avance, ces aventuriers professionnels m'ont fait appréhender le courage et l'audace qu'ils avaient mobilisés pour mener à bien leur ambitieux projet.

Choix réfléchi et décision assumée les auront amenés à reconsidérer leur identité professionnelle et leur positionnement ; la route est longue et parfois sinueuse qui mène à la pleine réalisation de ses projets.

Prendre le temps d'y réfléchir leur a été nécessaire, certains d'entre eux sont encore en chemin.



De ces témoignages édifiants - je pense à Yves, Pierre, Francisco, Alexandre, Ahmed et Cécile - qui donnent sens à ma pratique, émergent deux questions :



- Est-il raisonnable de penser que le changement se révèle possible à toutes les étapes d'un parcours professionnel ?



- Est-il possible d'aller vers ce qui nous attire en évitant les écueils de certaines de nos croyances et les impasses d'une réalité peu complaisante ?



Une expérience en ressources humaines de plus de 15 années, une formation continue en psychologie du travail, à l'accompagnement (Réseau Pluridis) et au bilan de compétences (par Dominique Clavier) doublée d'une certification au MBTI/GOLDEN et au SOSIE me permettent aujourd'hui :



- De répondre positivement à ces interrogations,



- D'accompagner avec patience et conviction des personnes questionnées par l'authenticité, la cohérence et l'efficience de leurs engagements professionnels. La démarche est courageuse et ne va pas de soi.



Et si, autrefois, je pratiquais une graphologie sélective en me référant à une expertise qui se passait du sujet concerné, aujourd'hui je suis une conseillère en bilans de compétences qui a rendu la parole au scripteur, seul à connaitre la dynamique de son désir, de ses aspirations et ce qu'il veut en faire.



Mes compétences :

Bilan de compétences